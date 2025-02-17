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Кунде из-за опоздания выведен из старта «Барселоны» на игру с «Райо». Такое уже было в октябре

Жюль Кунде вновь пострадал из-за своей непунктуальности.

COPE сообщает, что защитник не включен в стартовый состав на игру с «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги из-за того, что опоздал на техническую установку.

Кунде уже во второй раз отправляется на скамейку из-за того, что приходит позже назначенного времени. Впервые это произошло в октябре перед матчем с «Алавесом».

В «Барсе» только Кунде наказывали за опоздания – трижды. Флик убирал защитника из старта и отчитывал перед партнерами за неуважение: «13:30 – это не 13:29 и не 13:31»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
logoБарселона
logoЖюль Кунде
logoРайо Вальекано
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
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