На «Барсу» подали в суд из-за трансфера Кунде в 2022-м. Агент утверждает, что ему не заплатили 3 млн евро
На «Барселону» подали в суд из-за трансфера Жюля Кунде.
Защитник перешел в каталонский клуб из «Севильи» в 2022 году. Посредником в сделке выступил Исаак Лопес.
Сегодня агент обратился в суд с требованием выплатить положенные ему 3 млн евро комиссии за трансфер. Агент утверждает, что комиссия была прописана в контракте, но он так ее и не получил. Лопес предоставил суду доказательства оказанной услуги.
Отмечается, что с просьбой о посредничестве к агенту обращался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Relevo
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