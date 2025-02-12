На «Барсу» подали в суд из-за трансфера Кунде в 2022-м. Агент утверждает, что ему не заплатили 3 млн евро

На «Барселону» подали в суд из-за трансфера Жюля Кунде.

Защитник перешел в каталонский клуб из «Севильи» в 2022 году. Посредником в сделке выступил Исаак Лопес.

Сегодня агент обратился в суд с требованием выплатить положенные ему 3 млн евро комиссии за трансфер. Агент утверждает, что комиссия была прописана в контракте, но он так ее и не получил. Лопес предоставил суду доказательства оказанной услуги.

Отмечается, что с просьбой о посредничестве к агенту обращался президент «Барселоны» Жоан Лапорта .