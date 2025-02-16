«Челси» готов предложить 100 млн евро за Кунде. «Барса» намерена сохранить защитника, сам он не хочет уходить (Diario Sport)
Жюль Кунде планирует остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «Челси».
Ранее сообщалось, что каталонцы планируют продлить контракт с французским защитником. Его нынешнее соглашение действует до 2027 года, новое будет рассчитано до 2030 года.
По информации Diario Sport, интерес к 26-летнему игроку проявляют клубы Саудовской Аравии, а также «Челси». Лондонский клуб ранее уже пытался подписать Кунде, а в этом году готов выложить за него около 100 млн евро.
Однако «Барса» не станет слушать никаких предложений, в клубе очень довольны выступлениями защитника. Сам игрок также не настроен на уход, подчеркивает Diario Sport.
В этом сезоне Кунде провел 23 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Подробная статистика защитника доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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