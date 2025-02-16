«Челси» готов предложить 100 млн евро за Кунде. «Барса» намерена сохранить защитника, сам он не хочет уходить (Diario Sport)

Жюль Кунде планирует остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «Челси».

Ранее сообщалось, что каталонцы планируют продлить контракт с французским защитником. Его нынешнее соглашение действует до 2027 года, новое будет рассчитано до 2030 года.

По информации Diario Sport, интерес к 26-летнему игроку проявляют клубы Саудовской Аравии, а также «Челси ». Лондонский клуб ранее уже пытался подписать Кунде , а в этом году готов выложить за него около 100 млн евро.

Однако «Барса» не станет слушать никаких предложений, в клубе очень довольны выступлениями защитника. Сам игрок также не настроен на уход, подчеркивает Diario Sport.

В этом сезоне Кунде провел 23 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Подробная статистика защитника доступна по ссылке .