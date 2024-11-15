В «Барсе» только Кунде наказывали за опоздания – трижды. Флик убирал защитника из старта и отчитывал перед партнерами за неуважение: «13:30 – это не 13:29 и не 13:31»

В «Барселоне» только Жюль Кунде был наказан из-за проблем с пунктуальностью.

Французский защитник трижды оказался вне стартового состава по одной и той же причине: опоздания. Даже тот факт, что он является одним из самых старательных игроков команды на тренировках, не помог ему избежать наказания.

Впервые это случилось во время предсезонной подготовки. Кунде задержался перед предматчевой установкой на четыре минуты, что вызвало недовольство главного тренера «Барселоны» Ханси Флика .

«Сегодня ты не выйдешь в стартовом составе», – сказал немец.

Перед матчем с «Алавесом» Кунде снова опоздал на техническую установку на две минуты.

«Опоздание, даже на минуту, – это неуважение к твоим партнерам по команде. Ты знаешь правила», – сказал главный тренер каталонцев.

В результате Кунде провел матч на скамейке запасных.

Третий эпизод случился перед дерби с «Эспаньолом». Француз задержался на минуту, и Флик сказал ему: «Когда я говорю про 13:30 – это не про 13:29 и не про 13:31».

Пунктуальность Флика стала поводом для шуток в команде, игроки стремятся не опаздывать и даже стали делать ставки на то, кто станет следующей «жертвой» главного тренера.

«Это пугает, действительно пугает…» – сказал полузащитник «Барселоны» Марк Касадо в одном из интервью.