«Барса» планирует продлить контракты Ямаля, Рафиньи и Кунде. Решение по де Йонгу примут по итогам сезона

«Барса» планирует продлить контракты еще с рядом игроков.

Ранее новые соглашения с клубом подписали Педри, Гави, Пау Кубарси и Роналд Араухо.

Как пишет Mundo Deportivo, на очереди продление контрактов с Ламином Ямалем , Рафиньей и Жюлем Кунде . Все трое являются ключевыми игроками для «Барсы».

Решение по Френки де Йонгу , чей договор истекает в 2026-м, будет принято на основании выступлений полузащитника в этом сезоне. Ранее клуб отозвал предложение о продлении, сделанное в прошлом году, не получив ответа от нидерландца.