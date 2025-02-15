«Барса» планирует продлить контракты Ямаля, Рафиньи и Кунде. Решение по де Йонгу примут по итогам сезона
«Барса» планирует продлить контракты еще с рядом игроков.
Ранее новые соглашения с клубом подписали Педри, Гави, Пау Кубарси и Роналд Араухо.
Как пишет Mundo Deportivo, на очереди продление контрактов с Ламином Ямалем, Рафиньей и Жюлем Кунде. Все трое являются ключевыми игроками для «Барсы».
Решение по Френки де Йонгу, чей договор истекает в 2026-м, будет принято на основании выступлений полузащитника в этом сезоне. Ранее клуб отозвал предложение о продлении, сделанное в прошлом году, не получив ответа от нидерландца.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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