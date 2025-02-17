«Эспаньол» и «Атлетик» осудили расизм в матче: «###### мавр» кричали фанаты «Эспаньола» форварду «Атлетика» Саннади

«Эспаньол» и «Атлетик» осудили расизм в матче Ла Лиги.

Команды сыграли вничью (1:1) в рамках 24-го тура Ла Лиги . Матч проходил в Барселоне.

На 15-й минуте главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес был вынужден активировать антирасистский протокол. Он остановил игру и подозвал к себе капитанов команд Хави Пуадо и Иньяки Уильямса. Нападающий «Атлетика » рассказал о расизме с трибун, к которым затем обратились по громкой связи с просьбой прекратить подобное поведение. Матч был приостановлен на 3 минуты.

После матча выяснилось , что фанаты каталонцев оскорбили на «RCDE Стэдиум» форварда гостей Мароана Саннади , имеющего марокканские корни.

«Мароан совершил действие, которое привело к угловому, и они [болельщики] оскорбили его. Они назвали его «###### мавр», – рассказал партнер Саннади Иньяки Уильямс.

Позднее клубы отреагировали на случившееся в соцсетях.

«Эспаньол » вновь осуждает любые проявления расизма на футбольных полях», – говорится в сообщении клуба.

«Объединяйтесь против расизма и терпимости к любому виду дискриминации.

Этих людей и взглядов слишком много на футбольных полях и слишком много в нашем обществе», – заявил «Атлетик».