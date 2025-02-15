Болельщики «Осасуны» бросали пляжные мячи на поле и скандировали «Пляжный мяч Винисиусу» в матче с «Реалом»

Болельщики «Осасуны» скандировали кричалку про Винисиуса.

«Осасуна» и «Реал» (0:1, перерыв) встречаются в 24-м туре Ла Лиги.

Фанаты хозяев пели «Пляжный мяч Винисиусу» и бросали на поле пляжные мячи.

В первом тайме бразильский вингер мадридцев трижды был вовлечен в эпизоды , в которых в воротах «Осасуны» могли назначить пенальти.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции