Болельщики «Осасуны» бросали пляжные мячи на поле и скандировали «Пляжный мяч Винисиусу» в матче с «Реалом»
Болельщики «Осасуны» скандировали кричалку про Винисиуса.
«Осасуна» и «Реал» (0:1, перерыв) встречаются в 24-м туре Ла Лиги.
Фанаты хозяев пели «Пляжный мяч Винисиусу» и бросали на поле пляжные мячи.
В первом тайме бразильский вингер мадридцев трижды был вовлечен в эпизоды, в которых в воротах «Осасуны» могли назначить пенальти.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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