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Судья Монтеро не написал о кричалке «Винисиус, умри!» в протоколе игры «Осасуна» – «Реал»

Пожелания смерти Винисиусу Жуниору не были отражены в протоколе матча.

В начале игры 24-го тура Ла Лиги ультрас «Осасуны» начали скандировать: «Винисиус, умри!»

Marca сообщает, что главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не внес сведения об этом в протокол матча. Не была отражена в нем и аналогичная кричалка в адрес Рауля Асенсио.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Хосе Мунуэра Монтеро
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