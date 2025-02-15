Судья Монтеро не написал о кричалке «Винисиус, умри!» в протоколе игры «Осасуна» – «Реал»
Пожелания смерти Винисиусу Жуниору не были отражены в протоколе матча.
В начале игры 24-го тура Ла Лиги ультрас «Осасуны» начали скандировать: «Винисиус, умри!»
Marca сообщает, что главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не внес сведения об этом в протокол матча. Не была отражена в нем и аналогичная кричалка в адрес Рауля Асенсио.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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