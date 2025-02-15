Судья Монтеро не написал о кричалке «Винисиус, умри!» в протоколе игры «Осасуна» – «Реал»

Пожелания смерти Винисиусу Жуниору не были отражены в протоколе матча.

В начале игры 24-го тура Ла Лиги ультрас «Осасуны» начали скандировать: «Винисиус , умри!»

Marca сообщает, что главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не внес сведения об этом в протокол матча. Не была отражена в нем и аналогичная кричалка в адрес Рауля Асенсио .