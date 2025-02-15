Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри» на матче с «Реалом»

Фанаты «Осасуны» желали Винисиусу Жуниору смерти.

Команда из Памплоны принимает «Реал» в 24-м туре Ла Лиги (0:1, перерыв).

В начале матча, когда бразильский вингер гостей подошел к скамейке запасных, чтобы поменять порванную футболку, фанаты хозяев стали скандировать: «Винисиус, умри».

Эта кричалка доносилась с сектора, где располагается группа ультрас «Осасуны» Indar Gorri.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Осасуна» – «Реал».