«###### мавр» кричали фанаты «Эспаньола» форварду «Атлетика» Саннади. Сообщалось, что игру прерывали из-за расизма в адрес Иньяки Уильямса

Стало известно, как игрока «Атлетика» оскорбили фанаты «Эспаньола».

«Эспаньол » дома сыграл вничью с «Атлетиком » (1:1) в рамках 24-го тура Ла Лиги .

Сообщалось , что в начале встречи вингер баскской команды Иньяки Уильямс подвергся расизму. На 15-й минуте главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес был вынужден активировать антирасистский протокол. Он остановил игру и подозвал к себе капитанов команд Хави Пуадо и Иньяки Уильямса . Нападающий «Атлетика» рассказал о расизме с трибун, к которым затем обратились по громкой связи с просьбой прекратить подобное поведение. Матч был приостановлен на 3 минуты. После возобновления игры болельщики свистели каждый раз, когда Уильямс касался мяча.

Однако фанаты каталонцев оскорбили на «RCDE Стэдиум» форварда гостей Мароана Саннади , имеющего марокканские корни.

«Мароан совершил действие, которое привело к угловому, и они [болельщики] оскорбили его. Они назвали его «###### мавр». Мароан посмотрел на меня, а я – на него. После этого я сообщил судье», – сообщил Иньяки Уильямс после игры.