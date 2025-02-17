Индзаги о 0:1 от «Ювентуса»: «Интеру» не хватило забитого гола, мы заслуживали большего. Первый тайм должны были выигрывать»
Симоне Индзаги высказался о поражении «Интера» от «Ювентуса».
«Ювентус» дома обыграл «Интер» (1:0) в рамках 25-го тура Серии А.
– Нам не хватило забитого гола, мне не в чем упрекнуть парней.
Мы провели отличный матч. Но первый тайм мы должны были выигрывать. Если не забивать, матчи станут сложнее.
Во втором тайме наш подход к игре был не лучшим, и на наказали. Нам нужно работать усерднее, но не стоит делать громких заявлений, даже если мы немного притормозили.
– «Наполи» впереди на два очка.
– Я не смотрю на другие команды, я смотрю на свою. И с таким выступлением в Турине мы заслуживали большего. Нужно было быть более точными, с теми шансами, что у нас были, первый тайм не мог закончиться со счетом 0:0, – сказал главный тренер «Интера» Индзаги в эфире Inter TV.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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