Кефрен Тюрам об игре против брата Маркуса в матче «Ювентус» – «Интер»: «Это как играть в саду. Наш отец Лилиан нервничал больше нас»

Кефрен Тюрам рассказал об игре против брата Маркуса в матче «Ювентус» – «Интер».

Хавбек «Ювентуса » появился на поле с первых минут и был заменен на 77-й минуте матча 25-го тура Серии А. Форвард «Интера » Маркус Тюрам вышел на замену на 62-й минуте. туринцы выиграли со счетом 1:0.

– Мы рады одержать еще одну победу. Это было важно, потому что мы играли против отличной команды, и это придаст нам уверенности перед следующими матчами.

– Как вам дуэль с братом?

– Замечательно. Это как играть в саду. Играть против него – это мечта.

– Как его голеностоп?

– Ему немного больно, поэтому, думаю, он не вышел на поле в стартовом составе сегодня.

– На стадионе был ваш отец Лилиан.

– Он нервничал больше нас, – сказал Кефрен Тюрам в эфире DAZN.