Кефрен Тюрам об игре против брата Маркуса в матче «Ювентус» – «Интер»: «Это как играть в саду. Наш отец Лилиан нервничал больше нас»
Кефрен Тюрам рассказал об игре против брата Маркуса в матче «Ювентус» – «Интер».
Хавбек «Ювентуса» появился на поле с первых минут и был заменен на 77-й минуте матча 25-го тура Серии А. Форвард «Интера» Маркус Тюрам вышел на замену на 62-й минуте. туринцы выиграли со счетом 1:0.
– Мы рады одержать еще одну победу. Это было важно, потому что мы играли против отличной команды, и это придаст нам уверенности перед следующими матчами.
– Как вам дуэль с братом?
– Замечательно. Это как играть в саду. Играть против него – это мечта.
– Как его голеностоп?
– Ему немного больно, поэтому, думаю, он не вышел на поле в стартовом составе сегодня.
– На стадионе был ваш отец Лилиан.
– Он нервничал больше нас, – сказал Кефрен Тюрам в эфире DAZN.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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