«Ювентус» выиграл 4-й матч подряд. Дальше – выезд к ПСВ
«Ювентус» довел серию побед до четырех матчей.
Команда тренера Тиаго Мотты дома обыграла «Интер» (1:0) в рамках 25-го тура Серии А.
Эта победа стала четвертой подряд для туринцев после серии из трех игр без побед.
В таблице Серии А «бьянконери» занимают 4-е место, набрав 46 очков и на 10 баллов отставая от лидирующего «Наполи».
19 февраля «Ювентус» в гостях сыграет с ПСВ в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 2:1).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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