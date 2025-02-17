«Ювентус» выиграл 4-й матч подряд. Дальше – выезд к ПСВ

«Ювентус» довел серию побед до четырех матчей.

Команда тренера Тиаго Мотты дома обыграла «Интер » (1:0) в рамках 25-го тура Серии А.

Эта победа стала четвертой подряд для туринцев после серии из трех игр без побед.

В таблице Серии А «бьянконери» занимают 4-е место, набрав 46 очков и на 10 баллов отставая от лидирующего «Наполи».

19 февраля «Ювентус » в гостях сыграет с ПСВ в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 2:1).