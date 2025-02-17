«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей в Серии А – больше, чем за весь чемпионат до этого

«Интер» выиграл лишь один из четырех последних матчей.

Команда Симоне Индзаги сегодня уступила «Ювентусу » в 25-м туре – 0:1.

В феврале «нерадзурри» также сыграли вничью с «Миланом » (1:1), уступили «Фиорентине» (0:3) и обыграли ее же (2:1).

Таким образом, в трех последних играх у миланцев два поражения. До этого отрезка они проиграли в чемпионате всего один раз, еще в сентябре.

22 февраля «Интер» примет «Дженоа».