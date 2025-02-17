«Ювентус» обыграл «Интер» впервые за 6 матчей. У туринцев 113 побед над миланцами при 77 поражениях
«Ювентус» прервал серию неудачных матчей против «Интера».
Команда Тиаго Мотты одолела миланцев в 25-м туре Серии А – 1:0.
В последний раз до этого «бьянконери» обыгрывали «нерадзурри» в марте 2023 года, затем последовали два поражения и три ничьих.
Всего у «Ювентуса» теперь 113 побед в официальных матчах против «Интера» и 77 поражений.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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