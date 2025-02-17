«Ювентус» победил «Интер» впервые за 6 матчей – 1:0. Туринцы забили во 2-м тайме в 9 домашних играх подряд в Серии А
«Ювентус» дома обыграл «Интер» в 25-м туре Серии А (1:0).
В прематче «Ювентус» котировался андердогом с коэффициентом 3.60. Туринцы победили «Интер» впервые за 6 матчей. Кроме того, «Юве» забил во 2-м тайме в 9 домашних играх подряд в Серии А
На тотал меньше 2,5 голов давали 1.77, тотал меньше 1,5 оценивали в 3.30. В 7 из 8 последних матчей между этими командами было забито меньше 3 голов.
Туринцы не проигрывают дома 20 матчей подряд в Серии А. Также «Ювентус» одержал 4-ю победу кряду во всех турнирах.
Опубликовала: Венера Кравченко
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