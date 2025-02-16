«Как бы «Спартак» ни усиливался, золото выиграет «Зенит». В ОАЭ мы видели, насколько петербуржцы сильнее, какая-то интрига будет, но не более». Наумов о трансферах команд

Николай Наумов оценил работу «Спартака» и «Зенита» на трансферном рынке.

В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые подписали вингера «Ботафого» Луиса Энрике, а также арендовали правого защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича.

«Спартак» приобрел вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт», вингера Ливая Гарсию из АЕК и вратаря Илью Помазуна из ЦСКА.

В финале Winline Зимнего кубка РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак » со счетом 3:0.

– Очень хорошо, что у «Спартака» и у «Зенита » есть возможность делать такие трансферы. Но считаю, как бы «Спартак» ни усиливался, чемпионом он не станет. Выиграет золото «Зенит», это безусловно. Но спартаковцы с таким усилением может претендовать на серебро.

В финале зимнего турнира в ОАЭ мы видели, насколько «Зенит» сильнее, просто сильнее, так что красно-белые вряд ли составят петербуржцам серьезную конкуренцию в борьбе за первое место. Хотя какая-то интрига, конечно, будет. Но не более.

– Чьи покупки кажутся вам наиболее перспективными?

– «Зенит» сделал очень точечное усиление – Луис Энрике покажет себя с самой лучшей стороны, я в этом нисколько не сомневаюсь. Он такой матерый игрок, все умеет, все знает, делает все очень грамотно. Это сильный трансфер. Правого защитника Огнена Мимовича я не видел в игре, но у «Зенита» эта позиция «горящая», поэтому они ее правильно усиливают. А сейчас еще за пару недель до возобновления сезона они вольются в коллектив, и вряд ли кто-то сможет с петербуржцами конкурировать, – сказал бывший президент «Локомотива».