Дмитрий Гунько: «Огромные траты «Спартака» говорят, что «Спартак» ввязывается в гонку. Как я понимаю, это деньги «Лукойла», поэтому проходят большие трансферы»

Дмитрий Гунько высказался о тратах «Спартака» зимой.

«Мы видим, что на трансферном рынке «Спартак» потратил огромную сумму. Это говорит о том, что «Спартак» ввязывается в гонку.

Если раньше клубом руководили и финансировали три акционера во главе с Федуном , которые вкладывали личные деньги, то на данный момент, как я понимаю, это деньги корпорации «Лукойл». И поэтому проходят большие трансферы в районе 20 млн, не считая таких вещей, как агентские, подписные и все остальное, что выходит за трансферную сумму самого игрока.

Дальше будем смотреть, насколько качественно эти футболисты будут соответствовать средствам, которые на них потратил «Лукойл », — заявил экс-тренер «Спартака ».