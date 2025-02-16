Аморим сделал одну замену в игре с «Тоттенхэмом» – на 91-й дебютировал 17-летний Оби-Мартин. В запасе «МЮ» были Линделеф и игроки не старше 19 лет

Тренер «МЮ» сделал лишь одну замену в игре с «Тоттенхэмом» – на 91-й минуте.

«Тоттенхэм » дома победил «Манчестер Юнайтед » (1:0) в рамках 25-го тура АПЛ .

Главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим сделал лишь одну замену – на 91-й минуте 17-летний нападающий Чидо Оби-Мартин дебютировал за манкунианцев, заменив хавбека Каземиро .

Отметим, что в запасе «МЮ» на этот матч были только защитник Виктор Линделеф и еще 8 молодых футболистов от 17 до 19 лет, включая Оби-Мартина.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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