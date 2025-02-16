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Игорь Колыванов: «Сафонов – красавчик, что учит французский! Я уже через 3 месяца неплохо понимал итальянский, а через полгода спокойно говорил»

Игорь Колыванов похвалил Матвея Сафонова за интервью на французском языке.

Вратарь «ПСЖ» на французском языке дал комментарий после игры с «Тулузой» (1:0) в Лиге 1.

«Через три месяца в Италии я уже достаточно неплохо понимал итальянский, а через полгода спокойно говорил.

Если есть желание выучить язык, всегда это сделаешь, тем более в молодом возрасте. Итальянцы в восторге были, говорили: «Ты говори, что хочешь. Не стесняйся».

Хорошо, что вокруг было мало русских – итальянское окружение. Только Игорь Шалимов первое время помогал с адаптацией. Какие-то вещи спрашивал у него, а так сам запоминал.

Сафонов – красавчик, что учит французский! Очень важно общаться с партнерами, с журналистами, да и мысли свои уметь выражать на другом языке тоже важно», – сказал бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Колыванов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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