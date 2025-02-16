Мостовой о французском Сафонова: «Достойно уважения. Отличное произношение, нет грубого акцента. У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются»
Александр Мостовой оценил разговор Матвея Сафонова на французском языке.
«Да, я смотрел это видео. Молодец! Я играл во Франции и других странах, поэтому знаю, как тяжело дается изучение иностранных языков. Я все понял, что говорил Матвей. Мне особенно понравилось, что у него отличное произношение.
Нет какого-то грубого акцента, он очень хорошо звучит, если так можно выразиться. Матвей — большой молодец, что так хорошо начал говорить на французском языке. У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются в беседах с журналистами, а он грамотно отвечал на вопросы на французском. Это достойно уважения. Я приятно удивлен», — сказал бывший футболист «Кана» и «Страсбура».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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