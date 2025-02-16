Мостовой о французском Сафонова: «Очень важно учить язык. В быту как обойтись? Приходишь с тренировки и сидишь один, кукушка может поехать – да у многих и ехала!»

Александр Мостовой объяснил, почему важно учить язык в другой стране.

«Сафонов отлично говорит на французском! Я даже удивился, когда увидел.

Очень важно учить язык, когда попадаешь в новый чемпионат. Ты приходишь с тренировки и ничего не понимаешь, не можешь общаться. Язык очень важен.

Понятно, что футбольный язык везде одинаковый, но в быту как обойтись? Это сейчас есть телефоны, а в наше время ничего не было. Приходишь с тренировки домой и сидишь один, если без семьи. Кукушка может поехать! Да у многих она и ехала.

Удивлен акцентом Сафонова. Он здорово говорит. Может, уже где-то подучивал. Понятно, что простые слова, но акцент отличный.

Французский – самый тяжелый из всех языков, которые я учил. До конца его никогда не выучишь, если не родился там. Первые два-три месяца были проблемы, но потом все хорошо стало. После Португалии было уже полегче», – сказал бывший полузащитник «Кана» и «Страсбура».

Сафонов на французском дал комментарий после игры с «Тулузой»: «Трудная, но важная победа. Для меня был спокойный матч»