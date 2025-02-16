Сафонов о конкуренции вратарей в «ПСЖ»: «Подмечаю важные вещи, тренируясь с Доннаруммой и Тенасом. У нас три хороших голкипера, ощущать давление – это нормально»

Матвей Сафонов высказался о конкуренции вратарей в «ПСЖ».

Российский голкипер дал комментарий на французском языке после матча с «Тулузой» (1:0).

«У нас три хороших вратаря – это здоровая конкуренция. Нормально, что вратарь чувствует давление, потому что есть еще игрок, который ждет шанса выйти на поле.

Когда я тренируюсь с Джанлуиджи [Доннаруммой] и Арнау [Тенасом], я подмечаю много важных вещей. Где-то сложно, но мне важно прогрессировать», – сказал Сафонов .