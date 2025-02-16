Сафонов о французском языке: «Я начал говорить и общаться с одноклубниками, сейчас мне комфортнее. Стараюсь заниматься 2-3 раза в неделю»
Матвей Сафонов высказался о результатах изучения французского языка.
Российский голкипер «ПСЖ» дал комментарий после игры с «Тулузой» (1:0) на французском языке.
«Сейчас мне комфортнее, потому что я начал говорить на французском, могу общаться с одноклубниками, теперь все лучше и лучше!
Я стараюсь заниматься французским 2-3 раза в неделю, но иногда это бывает сложно – много матчей, не хватает времени», – сказал Сафонов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Спортс’‘
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