Трент проводит 250-й матч в АПЛ. Защитник «Ливерпуля» обогнал Джеррарда, став самым молодым игроком клуба с этим показателем
Трент Александер-Арнолд побил рекорд Стивена Джеррарда.
Сегодня защитник «Ливерпуля» проводит свой 250-й матч в Премьер-лиге. Мерсисайдцы принимают «Вулверхэмптон» (0:0, первый тайм) в 25-м туре чемпионата.
В возрасте 26 лет и 132 дней Трент стал самым молодым игроком, достигшим этого показателя в «Ливерпуле».
Предыдущий рекорд клуба в АПЛ был установлен Стивеном Джеррардом в декабре 2006 года. На тот момент экс-полузащитнику «красных» было 26 лет и 200 дней.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
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