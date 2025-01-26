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  • Барнс о Тренте: «В «Ливерпуле» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем в «Реале». Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»
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Барнс о Тренте: «В «Ливерпуле» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем в «Реале». Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»

Джон Барнс высказался о возможном переходе Трента Александер-Арнолда в «Реал».

«У него больше шансов выиграть «Золотой мяч» в «Ливерпуле», чем в «Реале». 

Если посмотреть на суперзвезд мадридского «Реала», то поймешь, что Трент пойдет туда не для того, чтобы стать Мбаппе, Винисиусом Жуниором или Беллингемом. Он пойдет туда, чтобы стать правым защитником. И да, он будет важным игроком, но я не думаю, что то, как играет команда, обязательно будет соответствовать желаниям Трента.

И я думаю, что многие игроки «Ливерпуля» поймут, о чем я говорю – посмотрите на Вейналдума, Фирмино, Хендерсона. Все те, кто ушел, [в новых командах] проявили себя не так хорошо. В плане футбола нет другого клуба, который подошел бы Тренту больше, чем «Ливерпуль», но этого не обязательно достаточно, чтобы убедить его остаться.

Если «Реал Мадрид» не выиграет чемпионат или Лигу чемпионов, как ему выиграть «Золотой мяч»? Тебе не дадут «Золотой мяч» только потому, что ты в «Реале». Он же не думает, что выиграет «Золотой мяч», опередив Беллингема и Винисиуса Жуниора?» – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
logoпремьер-лига Англия
logoТрент Александер-Арнолд
logoДжон Барнс
logoЛиверпуль
logoДжуд Беллингем
logoРоберто Фирмино
logoДжорджиньо Вейналдум
logoДжордан Хендерсон
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
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