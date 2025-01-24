«Реал» пытался подписать Трента в январе, однако сделка практически невозможна. «Ливерпуль» не отпустит игрока посреди сезона

«Реалу» не удастся подписать Трента Александера-Арнолда зимой.

На фоне травмы крестообразной связки у Дани Карвахаля в мадридском клубе осознают потребность в усилении позиции правого защитника. Переговоры между «Реалом » и Трентом о летнем трансфере значительно продвинулись, тем не менее, по сообщениям Marca, испанцы предпринимали попытки подписать англичанина уже этой зимой.

Однако, осуществить эту сделку в январе практически невозможно – «Ливерпуль » не готов потерять ключевого игрока посреди сезона, даже если летом придется отпустить его бесплатно. «Красные» не нуждаются в деньгах и ставят спортивный аспект превыше всего. Команда Арне Слота борется за АПЛ и Лигу чемпионов и на данном этапе сезона является фаворитом в обоих турнирах.

Таким образом, вероятность ухода Трента в середине сезона крайне мала. Сделка, скорее всего, будет отложена до лета, когда контракт защитника с «Ливерпулем» завершится, и он сможет бесплатно перейти в «Реал».

Единственный вариант – это если руководство английского клуба все же согласится на денежную компенсацию сейчас, что крайне маловероятно. Сумма в районе 20-25 миллионов евро вряд ли изменит позицию «Ливерпуля».