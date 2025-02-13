Бенитес о Тренте: «В «Реале» он будет годами делать ассисты и создавать шансы. Они атакующая команда, это хорошо для такого игрока»

Рафаэль Бенитес считает, что стиль «Реала» подойдет Тренту Александер-Арнолду.

«Он атакующий защитник. И теперь он иногда играет в полузащите. «Реал Мадрид» – атакующая команда. Они лучшая команда в Испании и останутся ею. Даже если у «Барселоны» и «Атлетико» дела идут хорошо, у «Реала» есть потенциал, так что они всегда будут [в гонке].

Так что, будучи атакующим защитником в атакующей команде, у тебя больше шансов делать голевые передачи, создавать шансы в атаке. Это хорошо для него как для игрока. То, что он делает это в «Ливерпуле» неудивительно, но можно гарантировать, что в «Реале» он будет делать это годами.

На месте фанатов «Ливерпуля» я бы сказал, что будет намного лучше, чтобы он остался, потому что он может сделать что-то особенное. Но если он уйдет, скажу как болельщик «Мадрида» и Испании, это будет хорошо для него и «Реала», – заявил экс-тренер «Ливерпуля» и «Реала».