Каррагер о Тренте в «Реале»: «Джеррард дважды портил отношения с фанатами, размышляя о «Челси». Переход Оуэна в «МЮ» нанес большой урон его репутации. В «Ливерпуле» к местным относятся иначе»
Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает следующим летом. Трент является воспитанником клуба.
«К местному парню всегда относятся иначе. Мы видели это со Стивеном Джеррардом. Даже размышления о переходе в «Челси» дважды за его карьеру на время портили отношения с болельщиками «Ливерпуля». Было ли это справедливо? Это просто реальность, когда имеешь дело со страстной и преданной фанатской базой.
Мой бывший одноклубник Майкл Оуэн имел год до окончания контракта, когда он перешел из «Ливерпуля» в «Реал» в 2004 году. Тогда «Ливерпуль» испытывал сложности, пришел новый тренер Рафаэль Бенитес с неопределенным будущим. «Реал» заплатил всего 8 миллионов фунтов за игрока, который стоил гораздо больше.
Его время в «Манчестер Юнайтед» нанесло еще больший урон его репутации, но обстоятельства его ухода в «Реал» также не способствовали улучшению его наследия.
Самая большая проблема для Трента – это свободный трансфер. Как и в случае с Макманаманом, болельщики будут чувствовать, что клуб бесплатно теряет игрока стоимостью 80 миллионов фунтов, и это им не понравится.
Мой совет Тренту – подписать новый контракт с разумной опцией выкупа, которая позволит клубу получить компенсацию, если «Реал» или кто-то еще решат его купить.
Отношение фанатов к Мохамеду Салаху и Вирджилу ван Дейку, чьи контракты также заканчиваются летом, не такое, как к Тренту. Причин этому много, но главная – это фактор «местного парня».
Считается, что для парня из Ливерпуля выступление за «Ливерпуль» должно быть высшей целью. Так было с Макманаманом, Майклом, Стиви и мной, и так же будет с Трентом и Кертисом Джонсом», – написал бывший защитник «Ливерпуля» своей колонке для The Telegraph.
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