Кастаньо переходит из «Краснодара» в «Ривер Плейт» за 9 млн долларов
«Ривер Плейт» договорился с «Краснодаром» о переходе Кевина Кастаньо.
По данным инсайдера Сесара Луиса Мерло, сделка оценивается в 9 млн долларов. Ожидается, что колумбийский футболист подпишет контракт с «Ривером» до декабря 2028 года.
Напомним, Кастаньо был куплен «Краснодаром» у мексиканского «Крус Асуля» в начале 2024-го за 7,3 млн евро. В этом сезоне 24-летний хавбек провел 21 матч, забил гол и сделал 4 голевые передачи.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Сесара Луиса Мерло в X
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