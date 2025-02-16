Кастаньо переходит из «Краснодара» в «Ривер Плейт» за 9 млн долларов

«Ривер Плейт» договорился с «Краснодаром» о переходе Кевина Кастаньо.

По данным инсайдера Сесара Луиса Мерло, сделка оценивается в 9 млн долларов. Ожидается, что колумбийский футболист подпишет контракт с «Ривером » до декабря 2028 года.

Напомним, Кастаньо был куплен «Краснодаром » у мексиканского «Крус Асуля» в начале 2024-го за 7,3 млн евро. В этом сезоне 24-летний хавбек провел 21 матч, забил гол и сделал 4 голевые передачи.