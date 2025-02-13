«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» 8 млн долларов за 70% прав на Кастаньо (Герман Гарсия Грова)

«Ривер Плейт» сделал предложение «Краснодару» по Кевину Кастаньо.

Журналист Герман Гарсия Грова сообщает, что аргентинский клуб готов выкупить 70% прав на колумбийского полузащитника за 8 млн долларов, включая бонусы.

Ранее появилась информация, что «Краснодар » оценивает Кастаньо в 10 млн долларов .

В текущем сезоне Мир РПЛ колумбийский хавбек провел 15 матчей, отметившись голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .