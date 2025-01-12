Агент Солари допустил, что в сделку по Пабло «Краснодар» включит Кастаньо: «Не исключаю этот вариант»
Агент Пабло Солари оценил вероятность перехода форварда «Ривер Плейт» в «Краснодар».
«Краснодар» всегда хотел заполучить Солари. И сделал хорошее предложение год назад.
Это правда, что «Ривер» хочет Кастаньо. Я не исключаю, что между клубами этот вариант [включение Кастаньо в сделку] обсуждался. Но есть и другие заинтересованные в Солари клубы», — сказал Ариэль Кипершмид.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем