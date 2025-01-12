Агент Солари допустил, что в сделку по Пабло «Краснодар» включит Кастаньо: «Не исключаю этот вариант»

Агент Пабло Солари оценил вероятность перехода форварда «Ривер Плейт» в «Краснодар».

«Краснодар » всегда хотел заполучить Солари. И сделал хорошее предложение год назад.

Это правда, что «Ривер » хочет Кастаньо . Я не исключаю, что между клубами этот вариант [включение Кастаньо в сделку] обсуждался. Но есть и другие заинтересованные в Солари клубы», — сказал Ариэль Кипершмид.