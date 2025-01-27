«Ривер Плейт» и «Краснодар» начали переговоры по Кастаньо. «Быки» оценивают хавбека в 10 млн долларов

«Ривер Плейт» и «Краснодар» обсуждают трансфер Кевина Кастаньо.

Аргентинский клуб начал переговоры о переходе 24-летнего полузащитника, сообщает TyC Sports.

«Быки» оценивают футболиста в 10 миллионов долларов. «Ривер Плейт » хочет сбить трансферную стоимость Кастаньо и считает, что отсутствие предложений от других клубов заставит «Краснодар » снизить цену.

В текущем сезоне Мир РПЛ колумбийский хавбек провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .