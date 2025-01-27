«Ривер Плейт» и «Краснодар» начали переговоры по Кастаньо. «Быки» оценивают хавбека в 10 млн долларов
«Ривер Плейт» и «Краснодар» обсуждают трансфер Кевина Кастаньо.
Аргентинский клуб начал переговоры о переходе 24-летнего полузащитника, сообщает TyC Sports.
«Быки» оценивают футболиста в 10 миллионов долларов. «Ривер Плейт» хочет сбить трансферную стоимость Кастаньо и считает, что отсутствие предложений от других клубов заставит «Краснодар» снизить цену.
В текущем сезоне Мир РПЛ колумбийский хавбек провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TyC Sports
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