Анчелотти о судействе: «В последних матчах что-то происходит, «Реалу» остается биться и играть. Сегодня ВАР проверял моменты в нашей штрафной, но не в штрафной «Осасуны»

Карло Анчелотти недоволен судейством матча «Осасуна» – «Реал» (1:1).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро .

«ВАР проверял моменты в нашей штрафной, но не в штрафной соперника, как, например, в случае с эпизодом в начале игры. Было два-три момента, которые следовало пересмотреть, но этого не произошло.

Есть проблема: в последних трех матчах что-то происходит. И нам остается только биться, биться и играть.

Вообще говоря, мы играли хорошо и постараемся выступить так же в среду [в Лиге чемпионов] и в следующем туре чемпионата. Надеюсь, все пройдет хорошо», – сказал главный тренер «Реала ».