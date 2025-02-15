Беллингем об удалении за разговоры с «Осасуной»: «Эти инциденты ставят под сомнение качество судейства в Испании»

Джуд Беллингем заявил о сомнениях в качестве работы арбитров в Испании.

Главный арбитр матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом » (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.

Сообщалось , что англичанин сказал судье: «Я разговариваю с тобой с уважением, да пошел ты на ###! (на фиг)».

«Мы не можем изменить исход матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-то изменения.

Вы должны понимать, что игроки находятся на поле и есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут взять верх над вами, но иногда это может привести к негативному результату.

Эти инциденты ставят под сомнение качество судейства в Испании», – заявил Джуд Беллингем .

У Джуда красная за Fuck off – судья услышал Fuck you. Беллингем подвел «Реал»