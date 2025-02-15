Беллингем об удалении за разговоры с «Осасуной»: «Эти инциденты ставят под сомнение качество судейства в Испании»
Джуд Беллингем заявил о сомнениях в качестве работы арбитров в Испании.
Главный арбитр матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.
Сообщалось, что англичанин сказал судье: «Я разговариваю с тобой с уважением, да пошел ты на ###! (на фиг)».
«Мы не можем изменить исход матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-то изменения.
Вы должны понимать, что игроки находятся на поле и есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут взять верх над вами, но иногда это может привести к негативному результату.
Эти инциденты ставят под сомнение качество судейства в Испании», – заявил Джуд Беллингем.
У Джуда красная за Fuck off – судья услышал Fuck you. Беллингем подвел «Реал»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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