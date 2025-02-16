ТВ «Реала» о чемпионате Испании: «Отвратительная лига Негрейры. Пусть уже начнется Суперлига, пожалуйста»
В эфире ТВ «Реала» выразили надежду на запуск Суперлиги.
Об этом сказали после матча Ла Лиги с «Осасуной» (1:1), на 39-й минуте которого прямую красную карточку за оскорбление арбитра получил Джуд Беллингем.
«Это отвратительная, грязная лига Негрейры. Пожалуйста, пусть уже начнется Суперлига!» – прозвучало в эфире телевидения «Реала».
У Джуда красная за Fuck off – судья услышал Fuck you. Беллингем подвел «Реал»
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