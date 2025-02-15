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ТВ «Реала»: «ВАР работает только в одном направлении. Лишь чудо поможет нам бороться за титул в Ла Лиге»

Ведущие ТВ «Реала» считают, что команде будет сложно выиграть Ла Лигу.

«Вчера у Анчелотти спросили, почему клуб не может выиграть чемпионат дважды подряд. Объяснение можно найти в такие дни, как сегодняшний. Только в первом тайме надо было назначать три пенальти, один из которых – совершенно очевидный, когда Монкайола сбил Винисиуса. ВАР не захотел звать Мунуэру Монтеро.

Но ВАР захотел его позвать, чтобы он назначил пенальти после столкновения Камавинга с Будимиром. ВАР не работает? Работает, но только в одном направлении!

Сегодня мы увидели этот подарок от судейского комитета, от судейской системы, от этого преторианского гвардейца Медины Канталехо.

Мунуэра Монтеро отвечал за то, чтобы вывести игроков «Реала» из строя. Медина Канталехо своего добился: «Реал» не победил.

Грязная лига Негрейры. Повторяю, Грязная – с большой буквы!

Только чудо в исполнении игроков позволит «Реалу» бороться за титул в этой лиге», – сказал один из ведущих клубного канала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРеал Мадрид
телевидение
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoАнте Будимир
logoВинисиус Жуниор
logoХон Монкайола
logoОсасуна
Луис Медина Канталехо
logoЭдуардо Камавинга
Хосе Мунуэра Монтеро
logoсудьи
logoКарло Анчелотти
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