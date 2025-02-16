Бреэль Эмболо: «Головин – топ-футболист, хотел играть с таким. То, как он двигается, как думает о футболе, делает его особенным»
«Неосознанно он был одним из тех людей, кто помог мне выбрать «Монако». Потому что он топ-игрок высокого уровня. И я хотел попасть в команду как раз с таким футболистом.
Я познакомился с ним, когда был на чемпионате мира в России. Я тоже играл там и видел несколько игр вашей сборной, и сразу все понял, какой у него талант. Головин может играть почти в любой команде мира. Тренироваться и играть с ним – это удовольствие. Дело в мелочах – в том, как он двигается, как думает о футболе. Это делает его особенным.
Если Головину, его семье и друзьям комфортно здесь – значит, клуб со своей стороны все делает правильно. Он чувствует, что находится в нужное время в нужном месте. Головин всегда может поменять что-то в своей карьере – а пока мы счастливы, что он продлил контракт», – сказал футболист «Монако» в интервью Нобелю Арустамяну для проекта «Западная трибуна» на Okko.
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