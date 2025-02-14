Головин выложил мем на День влюбленных, где мальчик признается в любви самому себе с помощью шланга: «Я на 14 февраля»
Александр Головин выложил мем на День влюбленных.
Полузащитник поздравил подписчиков фразой: «Всех с праздником, будьте здоровы».
На картинке, которую выложил Головин, мальчик признается в любви самому себе с помощью шланга. Подпись: «Я на 14 февраля».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Головина
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