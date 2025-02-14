  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Головин выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы и не сыграет с «Бенфикой»
17

Головин выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы и не сыграет с «Бенфикой»

Александр Головин пропустит несколько недель из-за повреждения.

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер сообщил, что российский полузащитник не сыграет в ближайших матчах из-за травмы приводящей мышцы.

Ранее стало известно, что игрок испытывает проблемы с лодыжкой. Сам Головин рассказал, что ему приходилось принимать обезболивающее, чтобы не испытывать дискомфорт, однако впоследствии, по его словам, состояние улучшилось.

До конца февраля «Монако» предстоит сыграть с «Нантом», «Бенфикой» и «Лиллем».

Агент Головина о проблемах с лодыжкой: «Давайте не нагонять жути. Александр сказал, что сейчас все намного лучше. Вчера он выглядел достойно в матче с «ПСЖ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Monaco-Matin
logoАлександр Головин
logoЗдоровье
logoтравмы
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoАди Хюттер
logoБенфика
logoНант
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛилль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Головин: «Лодыжка гораздо лучше, но очень давно уже болит. Приходилось обезболивающие пить»
48 февраля, 01:51
Тренер «Монако» Хюттер о замене Головина: «У него уже несколько месяцев болит голеностоп. Он больше не может с этим играть, нужно найти решение»
92 февраля, 11:05
Головина заменили в перерыве матча с «Осером». У хавбека «Монако» травма, возможно
61 февраля, 20:19
Рекомендуем
Главные новости
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
16 минут назадСпецпроект
«Краснодар» согласился продать Сперцяна «Трабзонспору» за 10+ млн евро. Эдуард был готов перейти, но его отговорили в сборной Армении (Taka Gazete)
1123 минуты назад
«МЮ» интересен Делап. Выпускник академии «Сити» – лучший бомбардир «Ипсвича» в этом сезоне
837 минут назад
Медина может перейти из «Спартака» в «Ботафого». Идут переговоры (Фабио Торрес)
1137 минут назад
Головин выложил мем на День влюбленных, где мальчик признается в любви самому себе с помощью шланга: «Я на 14 февраля»
3749 минут назадФото
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Урал», «Рубин» разгромлен сборной КНДР
70сегодня, 15:58
Медведев про 20 голевых действий Соболева за сезон: «Почему нет? Уже сделал 3 во время предсезонки. Потенциал есть!»
13сегодня, 15:57
Анчелотти о том, что «Реал» не может выиграть Ла Лигу дважды подряд: «Конкуренция очень серьезная. «Барса» и «Атлетико» борются за титул в каждом сезоне»
15сегодня, 15:49
Аморим о Постекоглу перед матчем с «Тоттенхэмом»: «У нас одинаковые проблемы, но я работаю в более крупном клубе с более сильным давлением»
13сегодня, 15:41
Лещук о ежемесячных тратах: «300 тысяч – ресторан, развлечения, еды купить, квартплата. Остальные деньги уходят в инвестиции: американский фондовый рынок, недвижимость»
64сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Рияд», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Вахдой» в субботу
61 минуту назадLive
Осинькин о Глушенкове: «Они с Карпиным найдут общий язык – один понимает футбол, а другой умеет в него играть. Сборная важнее чемпионата, и Максим – игрок ее уровня»
11 минут назад
Аморим об успехах Антони и других игроков, покинувших «МЮ»: «Иногда так бывает. На клуб оказывается большое давление»
17 минут назад
«Реал Сосьедад»: «Захарян готов играть на любом уровне. У него нет проблем со здоровьем»
431 минуту назад
Дюгарри о Зидане в сборной Франции: «В этом есть смысл. Он не боится провала»
157 минут назад
«Зенит» прекрасно наказал «Спартак» за ошибки. Не ожидал, что петербуржцам будет так легко в 1-м тайме». Генич о финале Winline Зимнего Кубка РПЛ
6сегодня, 16:05
Непомнящий о «Динамо»: «Какая-то мягкая игрушка: не умеют бороться, не хватает характера, нет стержня. Качество игроков у них приличное, кроме обороны»
8сегодня, 15:50
Алонсо не считает финалом матч с «Баварией» при отставании на 8 очков: «У мюнхенцев при Компани другая команда – уничтожают многих соперников. «Байер» ожидает от себя хорошего уровня»
4сегодня, 15:36
Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье
3сегодня, 15:18
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник
7сегодня, 15:17
Рекомендуем