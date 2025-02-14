Головин выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы и не сыграет с «Бенфикой»

Александр Головин пропустит несколько недель из-за повреждения.

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер сообщил, что российский полузащитник не сыграет в ближайших матчах из-за травмы приводящей мышцы.

Ранее стало известно, что игрок испытывает проблемы с лодыжкой. Сам Головин рассказал , что ему приходилось принимать обезболивающее, чтобы не испытывать дискомфорт, однако впоследствии, по его словам, состояние улучшилось.

До конца февраля «Монако» предстоит сыграть с «Нантом», «Бенфикой» и «Лиллем».

Агент Головина о проблемах с лодыжкой: «Давайте не нагонять жути. Александр сказал, что сейчас все намного лучше. Вчера он выглядел достойно в матче с «ПСЖ»