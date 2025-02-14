Головин выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы и не сыграет с «Бенфикой»
Александр Головин пропустит несколько недель из-за повреждения.
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер сообщил, что российский полузащитник не сыграет в ближайших матчах из-за травмы приводящей мышцы.
Ранее стало известно, что игрок испытывает проблемы с лодыжкой. Сам Головин рассказал, что ему приходилось принимать обезболивающее, чтобы не испытывать дискомфорт, однако впоследствии, по его словам, состояние улучшилось.
До конца февраля «Монако» предстоит сыграть с «Нантом», «Бенфикой» и «Лиллем».
Агент Головина о проблемах с лодыжкой: «Давайте не нагонять жути. Александр сказал, что сейчас все намного лучше. Вчера он выглядел достойно в матче с «ПСЖ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Monaco-Matin
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