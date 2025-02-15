У «Баварии» 0 ударов по воротам «Байера» в 1-м тайме при 57% владения. Команда Алонсо пробила 6 раз

«Бавария» не нанесла ни одного удара по воротам в первом тайме игры с «Байером».

Мюнхенский клуб проводит в Леверкузене матч 22-го тура Бундеслиги. После первого тайма счет не открыт – 0:0.

В первой половине игры команда тренера Венсана Компани не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника.

«Байер » выполнил шесть ударов в сторону ворот, из которых один пришелся в створ ворот.

По владению мячом «Бавария» превосходит команду Хаби Алонсо – 57% против 43%.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария».