«Бавария» не обыгрывает «Байер» с 2022 года: 3 поражения, 3 ничьих
«Бавария» не побеждает «Байер» с 2022 года.
Сегодня команды разделили очки в 22-м туре чемпионата Германии.
Мюнхенцы не могут обыграть леверкузенцев уже шесть матчей. В последний раз им удалось это сделать в сентябре 2022 года, после этого – три поражения и три ничьих в Бундеслиге и Кубке Германии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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