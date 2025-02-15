«Бавария» не обыгрывает «Байер» с 2022 года: 3 поражения, 3 ничьих

«Бавария» не побеждает «Байер» с 2022 года.

Сегодня команды разделили очки в 22-м туре чемпионата Германии.

Мюнхенцы не могут обыграть леверкузенцев уже шесть матчей. В последний раз им удалось это сделать в сентябре 2022 года, после этого – три поражения и три ничьих в Бундеслиге и Кубке Германии.