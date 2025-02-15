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Филипп Лам: «Если «Байер» не победит «Баварию», чемпионат окончен. Но достижения Хаби впечатляют, теперь команда всегда хочет бороться за титул»

Филипп Лам поделился ожиданиями от субботнего матча «Баварии» с «Байером».

– В Бундеслиге «Бавария» опережает «Байер» на восемь очков перед решающим матчем. Тренер «Байера» Хаби Алонсо – ваш бывший партнер по команде. Как вы думаете, сможет ли он снова побороться с «Баварией» за чемпионство в этом сезоне?

– Мне бы хотелось, чтобы гонка за чемпионство оставалась захватывающей до самого конца. Но игра в субботу может оказаться решающей.

«Байер» играет дома с «Баварией», отставая на 8 очков. Поэтому «Байер» должен победить. В противном случае чемпионат окончен. Я в этом абсолютно убежден.

Но будет чертовски сложно, даже если «Байер» победит. Тем не менее я нахожу впечатляющими достижения Хаби Алонсо в Леверкузене. Благодаря ему команда получила новое представление о себе. Она всегда хочет бороться за чемпионство, – сказал экс-игрок «Баварии».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Abendzeitung München
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoБавария
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