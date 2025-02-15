Итурральде о падении Винисиуса после контакта с Монкайолой: «Если это было в штрафной, это пенальти. Его ударили по ноге»

«Реал» должен был пробивать пенальти в игре с «Осасуной», считает экс-арбитр.

Команды проводят матч в рамках 24-го тура Ла Лиги .

На 7-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор упал на краю штрафной площади соперника после контакта с Хоном Монкайолой . Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не стал назначать 11-метровый.

«Мне кажется, это пенальти, он бьет его по ноге. Это было прямо на линии. Для меня это пенальти.

Если это было за пределами штрафной, ВАР не может вмешиваться. Это единственное, в чем я сомневаюсь. У ВАР больше кадров, чем у нас, мне пенальти кажется очевидным. Единственное, в чем я сомневаюсь, – это в том, где был фол: внутри штрафной или за ее пределами. Если внутри, то для меня это пенальти», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес .

Фото: кадр из трансляции

Монтеро не назначил пенальти в ворота «Осасуны» после касания мяча руки Катены. Винисиус еще дважды падал на газон в штрафной в 1-м тайме