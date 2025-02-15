Экс-судья Бурруль об удалении Беллингема: «Раз прямая красная, значит, за оскорбление рефери»
Альфонсо Перес Бурруль объяснил удаление Джуда Беллингема.
Главный арбитр матча «Осасуна» – «Реал» Хосе Мунуэра Монтеро показал хавбеку мадридцев красную карточку после разговора в 1-м тайме.
«Раз это прямая красная, значит, прозвучало оскорбление.
Вижу, что напряжение велико. Матч был прекрасен, и это решение никому не пойдет на пользу.
Я видел, что идет непрерывный диалог, красная показана не за отдельный жест. Тут незачем гадать, очевидно, что игрок удален потому, что сказал судье что-то», – отметил экс-арбитр.
Спортс’’ ведет онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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