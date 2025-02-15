Экс-судья Бурруль об удалении Беллингема: «Раз прямая красная, значит, за оскорбление рефери»

Альфонсо Перес Бурруль объяснил удаление Джуда Беллингема.

Главный арбитр матча «Осасуна » – «Реал » Хосе Мунуэра Монтеро показал хавбеку мадридцев красную карточку после разговора в 1-м тайме.

«Раз это прямая красная, значит, прозвучало оскорбление.

Вижу, что напряжение велико. Матч был прекрасен, и это решение никому не пойдет на пользу.

Я видел, что идет непрерывный диалог, красная показана не за отдельный жест. Тут незачем гадать, очевидно, что игрок удален потому, что сказал судье что-то», – отметил экс-арбитр.

Спортс’’ ведет онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».