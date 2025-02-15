Монтеро назначил пенальти в ворота «Реала» после ВАР. Камавинга наступил Будимиру на ногу в штрафной

Хосе Мунуэра Монтеро назначил пенальти в ворота «Реала» в матче с «Осасуной».

Команды проводят встречу (1:1, второй тайм) в 24-м туре Ла Лиги .

На 56-й минуте матча нападающий «Осасуны» Анте Будимир нанес удар из штрафной площади. Футболист «Реала » Эдуардо Камавинга попытался помешать сопернику и заблокировать удар, но наступил ему на ногу.

Главный арбитр игры Хосе Мунуэра Монтеро отправился к монитору ВАР и после видеопросмотра принял решение назначить пенальти. Камавинга также получил желтую карточку.

Сам же Будимир реализовал пенальти, сравняв счет в матче.

В первом тайме Монтеро удалил полузащитника «Мадрида» Джуда Беллингема за разговоры.