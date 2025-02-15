Монтеро назначил пенальти в ворота «Реала» после ВАР. Камавинга наступил Будимиру на ногу в штрафной
Хосе Мунуэра Монтеро назначил пенальти в ворота «Реала» в матче с «Осасуной».
Команды проводят встречу (1:1, второй тайм) в 24-м туре Ла Лиги.
На 56-й минуте матча нападающий «Осасуны» Анте Будимир нанес удар из штрафной площади. Футболист «Реала» Эдуардо Камавинга попытался помешать сопернику и заблокировать удар, но наступил ему на ногу.
Главный арбитр игры Хосе Мунуэра Монтеро отправился к монитору ВАР и после видеопросмотра принял решение назначить пенальти. Камавинга также получил желтую карточку.
Сам же Будимир реализовал пенальти, сравняв счет в матче.
В первом тайме Монтеро удалил полузащитника «Мадрида» Джуда Беллингема за разговоры.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем