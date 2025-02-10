Итурральде о наступе Тчуамени на ногу Лино: «В пользу «Реала» назначили очень похожий пенальти в игре с «Сосьедадом»

Экс-арбитр прокомментировал назначение пенальти в ворота «Реала» в дерби.

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (1:1).

На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.

«Тем, кто жалуется на мои слова о том, что это действительно пенальти, скажу, что этот эпизод очень похож на тот, когда в пользу «Реала» назначили пенальти в игре с «Реал Сосьедад » – за наступ Арамбуру на ногу Винисиусу.

Но тот пенальти казался им более справедливым, чем этот», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Пенальти в ворота «Реала» в дерби с «Атлетико» назначен верно, считает экс-судья Итурральде: «Если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это 11-метровый»