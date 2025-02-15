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  • Монтеро не назначил пенальти в ворота «Осасуны» после касания мяча руки Катены. Винисиус еще дважды падал на газон в штрафной в 1-м тайме
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Монтеро не назначил пенальти в ворота «Осасуны» после касания мяча руки Катены. Винисиус еще дважды падал на газон в штрафной в 1-м тайме

Арбитр не нашел оснований для пенальти в двух моментах в матче «Реала».

«Осасуна» и «Реал» (0:1, первый тайм) встречаются в 24-м туре Ла Лиги.

На второй минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор пытался обвести Алехандро Катену на углу вратарской, после чего мяч коснулся руки защитника, на которую опирался футболист. Арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро не стал назначать пенальти.

Также на седьмой минуте бразилец оказался на газоне на углу штрафной, однако судья вновь не усмотрел фола – на этот раз в действиях Хона Монкайолы.

Кроме того, на 14-й минуте Винисиус попытался подставиться в штрафной площади после борьбы Хесусом Аресо, но сразу поднялся и продолжил играть.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoОсасуна
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
logoсудьи
logoХон Монкайола
Матиас Аресо
logoАлехандро Катена
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