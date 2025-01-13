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Винисиус и Камавинга должны были получить красные в матче с «Барсой», считает Итурральде: «Хиль Мансано продемонстрировал очень «политическое» судейство. Он был готов к игре хуже всех»

«Реал» должен был доигрывать класико вдевятером, считает экс-арбитр.

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» со счетом 2:5 в финале Суперкубка Испании. Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил решения арбитра Хесуса Хиля Мансано в этом матче.

«Это игра, к которой, на мой взгляд, Хиль Мансано был готов хуже всех в психологическом плане».

О пенальти за фол Камавинга

«Это пенальти. Одно дело ударить внутренней или внешней стороной бутсы... И совсем другое – ударить шипами. Это карточка.

Если бы этот удар был нанесен, например, внутренней стороной бутсы, он перестал бы считаться «безрассудным» и стал бы «неосмотрительным», так что карточку бы не показали. Но он ударил шипами. Так что это безрассудный фол. Пенальти и желтая карточка».

Об эпизоде, когда Камавинга прихватил Ямаля и не получил вторую желтую

«Очень, очень плохое решение. Явная вторая желтая карточка, потому что это захват обеими руками... и это срыв перспективной атаки».

О наступе Винисиуса на ногу Кунде

«Явная, явная [красная карточка]. Он наступает на ахиллово сухожилие. Хиль Мансано продемонстрировал очень «политическое» судейство, думая о последствиях. Он не хотел принимать никаких серьезных решений и, не делая этого, совершил ошибку», – сказал Итурральде.

Итурральде о голе «Барсы» на 10-й добавленной к 1-му тайму минуте: «Мансано должен был свистнуть после потери «Реала». После отмены гола Беллингема «Валенсии» в ваших силах не допустить подобного снова»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Эдуардо Итурральде Гонсалес
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logoЛамин Ямаль
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logoЖюль Кунде
logoВинисиус Жуниор
Хесус Хиль Мансано
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