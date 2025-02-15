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В скаутском департаменте «МЮ» ожидаются сокращения. Там работают 80 человек

«Манчестер Юнайтед» сократит скаутов.

По данным Observer, в скаутском департаменте «МЮ» ожидаются сокращения.

На «МЮ» работает до 30 штатных скаутов по всему миру и около 50 на неполный рабочий день или на временной основе. Ожидается, что это количество «значительно сократится». Все это может повлиять на селекцию команды.

«МЮ» сократит свыше 100 сотрудников ради экономии. Работники связывают это с «сомнительными» летними закупками на 200 млн фунтов и неудачами с тен Хагом и Эшуортом

В «МЮ» считают, что новая волна сокращений позволит экономить около 45 млн фунтов в год. В клубе не опровергли, что могут уволить 100-200 сотрудников

Опубликовано: Sports
Источник: The Guardian
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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